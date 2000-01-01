18.06 10:27 MIGnews.com

Мэр Иерусалима об атаке: мы не сдадимся

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Мэр Иерусалима Нир Баркат прокомментировал теракт в столице, совершенный арабами, жертвой которого стала 23-летняя служащая МАГАВа Хадас Малка."Иерусалим пережил трудный шабат. От имени всех жителей Иерусалима я выражаю соболезнования семье старшего сержанта Хадас Малки. Ее родственники говорили, что она настаивала на службе в МАГАВ, так как считала это своим долгом перед израильским народом. Ее жизненная история наполняет всех нас большой гордостью и печалью", - заявил градоначальник.Также Баркат призвал к борьбе против терроризма и подстрекательства для обеспечения безопасности города."Полиция Иерусалима с момента нападения арестовала сотни незаконно пребывающих в городе преступников. Эти нарушители границ были высланы из Иерусалима и Израиля. Правоохранители усилили сове присутствие в этом районе.Мы, иерусалимцы, будет продолжать строить наш город своими собственными руками. Мы не отступим, и мы не позволим никому остановить нас. Да благословлена будет ее (Хадас Малки – ред.) память", - отметил мэр.