18.06 13:49 MIGnews.com

Мири Регев осадила демагога Ошрат Котлер

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр культуры Израиля атаковала ведущую десятого канала израильского ТВ Ошрат Котлер, после того, как та изложила в эфире свои идеи о причинах насилия против женщин.Регев сказала: “Попытка увидеть связь между криминальным насилием на личной почве и религиозным и национальным терроризмом, с которым приходится сталкиваться Государству Израиль - демагогия и искажение фактов”.Регев написала о Котлер на своей страничке в facebook: “Той вчерашний монолог, оскорбительный и неистовый - несмотря на то, что он скрыт под маской либерализма. И да, я считаю необходимым борьбу против поэзии Дарвиша - я определенно считаю ее частью инфраструктуры террора. И ты можешь в этом убедиться сама, если посмотришь на майку одного из вчерашних террористов - он был вдохновлен его стихами”.