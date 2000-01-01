Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мири Регев осадила демагога Ошрат Котлер 18.06 13:49   MIGnews.com

Мири Регев осадила демагога Ошрат Котлер

Министр культуры Израиля атаковала ведущую десятого канала израильского ТВ Ошрат Котлер, после того, как та изложила в эфире свои идеи о причинах насилия против женщин.

Регев сказала: “Попытка увидеть связь между криминальным насилием на личной почве и религиозным и национальным терроризмом, с которым приходится сталкиваться Государству Израиль - демагогия и искажение фактов”.

Регев написала о Котлер на своей страничке в facebook: “Той вчерашний монолог, оскорбительный и неистовый - несмотря на то, что он скрыт под маской либерализма. И да, я считаю необходимым борьбу против поэзии Дарвиша - я определенно считаю ее частью инфраструктуры террора. И ты можешь в этом убедиться сама, если посмотришь на майку одного из вчерашних террористов - он был вдохновлен его стихами”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:01
На Гренландию обрушилось землетрясение и цунами
14:42
Нетаниягу не помнит об одобрении плана расширения Калькилии
14:33
Нетаниягу: Аббас осуждает МАГАВ, но восхваляет террористов
14:03
Видео: Столкновения на Храмовой Горе
13:54
Два дипломата пропали без вести, возвращаясь из Афганистана
13:31
Иракская армия начала наступление на Старый город в Мосуле
12:52
BBC News извинилась за свой "позорный" заголовок
12:51
Испорченный Рамадан: облавы, аресты и обыски в Иерусалиме  
12:27
Иранский генерал обещал наказать Америку
12:27
В Старом Городе арестованы шесть террористов
11:59
Американский хип-хоп дуэт отменил концерт в Израиле
11:29
Пожар в Португалии: число жертв возросло до 43
10:53
Взрыв в торговом центре в Боготе: три погибших
10:27
Мэр Иерусалима об атаке: мы не сдадимся
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus