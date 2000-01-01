18.06 14:42 MIGnews.com

Нетаниягу не помнит об одобрении плана расширения Калькилии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в начале заседания кабинета министров 18 июня сообщил, что “не помнит”, чтобы правительство голосовало за план расширения палестинского города Калькилия.Только три дня назад Нетаниягу поругал собственных министров за то, что те выступили против плана, отметив, что “министры, голосовавшие за решение отрицают его при первых же признаках критики и давления”. Но сегодня Нетаниягу сказал: “Я не помню, чтобы принималось решение о расширении Калькилии”.Решение о новом обсуждении планов расширения Калькилии было принято по настоянию министров Ярива Левина и Зеева Элькина. Между тем, главы местных советов Самарии организовали демонстрацию протеста против расширения Калькилии, поскольку оно может ударить по безопасности израильтян, живущих на Западном берегу.Согласно плану, города будет расширен за счет присоединения территорий площадью 2500 дунамов. Речь идет о землях в так называемой зоне С - территориях, находящихся под израильским контролем. Это позволит построить 14 тысяч единиц жилья. Население города после этого вырастет более чем в два раза. На настоящий момент в Калькилии живет 50 тысяч человек, нового жилья хватит на 60 тысяч.