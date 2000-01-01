18.06 17:06 MIGnews.com

Белый Дом вербует Конгресс на поддержку мирной инициативы

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Израильская газета Гаарец сообщает, что Белый Дом на протяжении последних нескольких недель развернул кампанию вербовки конгрессменов - с тем, чтобы они поддержали “мирную инициативу Дональда Трампа”.По сообщению газеты, специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке, Джейсон Гринблатт, в скором времени прибудет в регион и проведет важные переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.Переговоры пройдут по американской инициативе. В настоящее время Гринблатт проводит серию встреч с членами конгресса, сенаторами и представителями еврейских организаций с целью объяснить, как президент намерен достигнуть “конечной сделки”.