В Израиле запретили бинарные опционы

Кабинет министров Израиля проголосовал за полный запрет оптовой торговли бинарными опционами. После нового распоряжения правительства, на территории страны будет запрещена работа сотен компаний-брокеров.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам Израиля (ISA) будет позволено в судебном порядке преследовать и лишать свободы нарушителей данного запрета.
Законопроект был представлен Кабмину непосредственно министром финансов Моше Калоном, который таким образом обошел процедуру одобрения его в министерской комиссии по законодательству, где документ застопорился.
Как пишет со ссылкой на пресс-секретаря Комиссии по ценным бумагам Израиля издание The Times of Israel, чтобы вступить в силу, законопроекту теперь необходимо получить одобрение в Кнессете.
В своем заявлении Генеральная прокуратура Израиля одобрила данную инициативу правительства, отметив, что благодаря ей удастся побороть в Израиле такое "преступное явление", как торговлю бинарными опционами.
Ранее розничную торговлю бинарными опционами издала сама ISA, мотивируя его тем, что расценивает это не как взвешенное управление активами, а как обычную азартную игру.