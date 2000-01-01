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Ас-Сиси похоронил проект `Государство Палестина` 18.06 20:58   MIGnews.com

Ас-Сиси похоронил проект "Государство Палестина"

Египет и ХАМАС договорились о том, что последний продолжит руководить внутренними делами сектора Газа, а злейшему политическому врагу Абу Мазена Махмуду Дахлану поручат управление иностранными делами.

Об этом ливанской телестанции "Аль-Маядин" сообщил официальный представитель "Исламского джихада" Абу Имад аль-Рифайи. По его словам, согласно договору двух сторон бывший высокопоставленный член ФАТХа "Дахлан будет играть политическую роль во всем, что связано со внешними связями анклава".

Кроме того, аль-Рифайи утверждает, что египетские власти обещали открыть новый пропускной пункт в обмен на обязательство ХАМАСа пристально следить за границей между сектором Газа и Египтом.

"Соглашение между ХАМАСом и Дахланом усилит политический раскол между Западным Берегом и сектором Газа и положит конец любой надежде на создание Палестинского государства. Для этого необходимо общепалестинское соглашение, которое бы вывело нас из сложившегося кризиса", - говорит представитель "Исламского джихада".

В то же время Аль-Рифайи не считает, что ситуация в палестинском анклаве приведет к новому военному конфликту с Израилем.

Как пишет Breitbart, представители ХАМАСа, ПА и Махмуда Дахлана отказались как-либо комментировать данную информацию.
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