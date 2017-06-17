Тель-Авив: 500 женщин "совершают революцию"

Организаторы митингов грозили, что поднимется вся страна, и на главное мероприятие - демонстрацию на Кикар Хабима в Тель-Авиве выйдут десятки тысяч человек.
На митинг в Тель-Авиве пришло 500 человек. На митинг в Иерусалиме - около сотни, на митинг в Хайфе - несколько десятков.
Главной темой мероприятия стало осуждение “бездействия” Биньямина Нетаниягу и его правительства, которые якобы ничего не предпринимают для борьбы с случаями бытового насилия.
Демонстрантки кричали: “Биби проснись, нельзя простить крови женщин”, “Не молчим, женщины делают революции!”
Глава организации WIZO Гила Ошрат заявила, что в Израиле около миллиона детей и женщин страдают от бытового насилия, и израильское правительство обязано взять на себя ответственность в “войне с социальным террором”.