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Тель-Авив: 500 женщин `совершают революцию` 18.06 07:23   MIGnews.com

Тель-Авив: 500 женщин "совершают революцию"

Вечером 17 июня в Израиле были организованы митинги протеста против насилия в отношении женщин.

Причиной стал тот факт, что с начала года в Израиле были убиты 17 женщин, четыре - на прошлой неделе.







Организаторы митингов грозили, что поднимется вся страна, и на главное мероприятие - демонстрацию на Кикар Хабима в Тель-Авиве выйдут десятки тысяч человек.

На митинг в Тель-Авиве пришло 500 человек. На митинг в Иерусалиме - около сотни, на митинг в Хайфе - несколько десятков.

Главной темой мероприятия стало осуждение “бездействия” Биньямина Нетаниягу и его правительства, которые якобы ничего не предпринимают для борьбы с случаями бытового насилия.

Демонстрантки кричали: “Биби проснись, нельзя простить крови женщин”, “Не молчим, женщины делают революции!”

Глава организации WIZO Гила Ошрат заявила, что в Израиле около миллиона детей и женщин страдают от бытового насилия, и израильское правительство обязано взять на себя ответственность в “войне с социальным террором”.
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