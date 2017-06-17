18.06 07:23 MIGnews.com

Тель-Авив: 500 женщин "совершают революцию"

"נשים דורשות ביטחון ברחובות": מאות הפגינו ברחבי הארץ נגד אלימות כלפי נשים. @maya_aidan עם הפרטים >> https://t.co/jU7ywS6om8 pic.twitter.com/fWAQhWpIeP — חדשות 10 (@news10) June 17, 2017

"נשים דורשות ביטחון ברחובות": כ-500 איש מפגינים בשעה זו בתל אביב על רקע גל רציחות הנשים האחרון. הפגנות נוספות מתרחשות ברחבי הארץ @maya_aidan pic.twitter.com/3o96TMOe0o — חדשות 10 (@news10) June 17, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вечером 17 июня в Израиле были организованы митинги протеста против насилия в отношении женщин.Причиной стал тот факт, что с начала года в Израиле были убиты 17 женщин, четыре - на прошлой неделе.Организаторы митингов грозили, что поднимется вся страна, и на главное мероприятие - демонстрацию на Кикар Хабима в Тель-Авиве выйдут десятки тысяч человек.На митинг в Тель-Авиве пришло 500 человек. На митинг в Иерусалиме - около сотни, на митинг в Хайфе - несколько десятков.Главной темой мероприятия стало осуждение “бездействия” Биньямина Нетаниягу и его правительства, которые якобы ничего не предпринимают для борьбы с случаями бытового насилия.Демонстрантки кричали: “Биби проснись, нельзя простить крови женщин”, “Не молчим, женщины делают революции!”Глава организации WIZO Гила Ошрат заявила, что в Израиле около миллиона детей и женщин страдают от бытового насилия, и израильское правительство обязано взять на себя ответственность в “войне с социальным террором”.