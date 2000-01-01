18.06 08:02 MIGnews.com

Израильским самолетам разрешат летать над Саудией

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По сообщению лондонской газеты Times, по завершении переговоров, которые проходят сейчас между Саудовской Аравией и Израилем, израильскому авиаперевозчику El Al будет позволено использовать воздушное пространство королевства.Этим известием чрезвычайно озабочены палестинские сановники. Они опасаются, что подобные договоренности могут привести к нормализации арабо-израильских отношений “без достижения всестороннего мирного соглашения”.Арабская пресса обращает внимание на тот факт, что во время интервью министра обороны Израиля Авигдора Либермана израильскому ТВ на прошлой неделе он сообщил, что палестинцы и израильтяне “близки к миру как никогда”, и призвал “умеренные арабские государства” принять участие в дискуссиях с палестинцами.