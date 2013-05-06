Цель - "Хизбалла". Израильские учения на Кипре

Израильская армия провела крупнейшие учения в горах Кипра. Очевидной их целью была подготовка к операции против “Хизбаллы” в Ливане.
В учениях участвовали несколько сотен солдат бригады коммандос, 10 боевых вертолетов и служебные собаки.
Солдат перебросили в аэропорт Пафос, а оттуда - на вертолетах Blackhawk
в разные точки в горах Троодос.
Солдаты отрабатывали боевые операции в заброшенных деревнях и на военных базах, а также провели боевую подготовку на открытой местности и в зоне жилой застройки и на полигонах с тоннелями. В одном случае, солдаты ночью прошли через населенную деревню - в координации с местными властями.
На Кипр для учений кораблем были доставлены джипы и Хаммеры ЦАХАЛа. В учениях также принимали участие спецназ Окец и Яхалом, и около 200 военнослужащих ВВС.
Полгода назад инженерный спецназ Маглан провел учения меньшего масштаба на греческом острове Крит. Для военных чрезвычайно важно отрабатывать боевые навыки и взаимодействие родов войск в незнакомых горных условиях.
Армия официально не определила, кто является “врагом”, но горы и холмы Кипра чрезвычайно напоминают склоны Ливанского Хребта.
Рота резервистов Эгоз, и несколько десятков членов кипрского спецназа играли роль “вражеских сил”. Кипрские ПВО симулировали угрозу для израильских ВВС зенитными ракетами.
Основные учения бригады коммандос ЦАХАЛа продолжались четыре дня. До них прошли учения резервистов спецназа Шальдаг и отряда 669 - в горах на высоте около 2 тысяч метров. Пилоты ВВС и отряд 669 отработали операцию по эвакуации пилота, катапультировавшегося под вражеским огнем.
Офицер бригад коммандос подчеркнул, что учения “имели стратегическое значение”. Кипр играет большую роль в подготовке ЦАХАЛа у к будущим операциям - и это уже доказано конкретным опытом. В мае-июне 2008 года более ста истребителей ВВС ЦАХАЛа приняли участие в масштабных учениях, в ходе которых была “пробита” система ПРО С-300. Этот опыт был позднее использован Израилем при ударах по стратегически важным объектам на территории Сирии. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Glorious Spartan: Греки и удар по Дамаску, или почему не сработали С-300".
Организаторы учений бригады комамандос приняли во внимание тот факт, что за ними, скорее всего, наблюдают вражеские разведки и приняли соответствующие контр-меры. Учения также привели к росту напряженности в отношениях с Турцией, которая провела свои собственные учения к югу от Пафоса. ЦАХАЛ отказывается комментировать эти учения и отношение Турции к маневрам коммандос.