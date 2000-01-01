18.06 09:33 MIGnews.com

Во Франции начался второй тур парламентских выборов

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В воскресенье, 18 июня, жители Франции примут участие во втором туре парламентских выборов. Президент Эммануэль Макрон во главе со своей партией "Вперед, республика!" лидировала в первом туре.Французский лидер рассчитывает упрочить свои позиции в парламенте и создать базу для проведения реформ.Ожидается, что соратники Макрона одержат победу и завоюют большинство мест в национальном собрании Франции.Согласно оценкам экспертов после второго тура партия "Вперед, республика!" и союзное ей "Демократической движение" могут занять 445 из 577 мест в нижней палате парламента.Партии с более богатой историей призывали избирателей поддержать соперников Макрона, чтобы помешать монополизации власти.