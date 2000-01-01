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Иран соблюдает ядерную сделку, но заслужил новые санкции 18.07 12:02   MIGnews.com

Иран соблюдает ядерную сделку, но заслужил новые санкции

В понедельник Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил Конгрессу, что Иран соблюдает условия ядерной сделки.

В ходе телефонной конференции с журналистами Тиллерсон заявил, что, хотя США подтвердили выполнение условий соглашения, действия Ирана в других областях представляют собой множество угроз интересам США и порождают нестабильность в регионе. Также, представитель администрации добавил: "Мы ожидаем, что мы будем применять новые санкции".

По условиям соглашения 2015 года, Белый дом должен каждые три месяца удостоверять Конгресс, соблюдает ли Иран сделку, которая отменяет санкции .

Рекс Тиллерсон заявил: "Иран экспортирует террор и насилие, дестабилизируя одновременно несколько стран". Также чиновник добавил: "Тегеран помогает режиму Асада, который совершает зверские преступления против собственного народа".

Госсекретарь США заявил, что враждебность между Израилем и Тегераном все еще продолжается.

Чиновник добавил: "В будущем администрация намерена применить стратегию, направленную против всей тотальности зловредного влияния Ирана, и не будет узко сфокусирована исключительно на ядерной сделке".


Рекс Тиллерсон также заявил, что администрация Трампа будет стремиться убедить союзников в недостатках сделки, а также "искать способы более строго соблюдения сделки".
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