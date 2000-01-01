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Польша избавится от советских памятников | Фото: Thinkstock18.07 12:26   MIGnews.com

Польша избавится от советских памятников

Президент Польши Анджей Дуда поставил подпись под законом, предусматривающим снос в стране памятников советской эпохи, сообщается на сайте президента.

Соответствующие поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма были приняты парламентом Польши 22 июня. Новая норма вступает в силу через три месяца после подписания.

Новый закон накладывает запрет на памятники, посвященные людям или событиям, "символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй". Исключения составят мемориалы в местах захоронений, произведения искусства и научные экспонаты.

Документ предписывает снести советские памятники в течение года с момента вступления в силу. Всего на территории Польши находятся около 500 подобных объектов.

В России негативно отреагировали на инициативу. Отдельные депутаты назвали закон преступлением против памяти и призывали к разрыву дипломатических отношений с Польшей.
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