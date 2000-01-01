18.07 12:48 MIGnews.com

"Эффект Ганора": в деле 3000 появится еще один свидетель

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Десятый канал израильского ТВ сообщает, что еще один человек выразил желание стать государственным свидетелем в деле о покупке Израилем германских подводных лодок.Информация появилась на фоне сообщений о том, что главный фигурант по делу - Мики Ганор, представлявший интересы германского концерна Thyssen Krupp, готов пойти на сделку с правосудием и стать государственным свидетелем.Следователи отдела по борьбе с коррупцией Лахав 433 “изучают информацию” о возможности сделки с еще одним свидетелем.