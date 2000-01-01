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Закон о справедливой аренде принят Кнессетом 19.07 06:34   MIGnews.com

Закон о справедливой аренде принят Кнессетом

Кнессет утвердил в понедельник, 17 июля, во втором и третьем чтениях Закон о справедливой аренде, разработанный депутатами Рои Фолькманом (“Кулану”) и Став Шапир (“Сионистский лагерь”). Закон регулирует взаимоотношения между квартировладельцем и арендатором, а также устанавливает ключевые требования к жилью, сдающемуся внаем.

Одни из самых важных нововведений: Закон о справедливой аренде выделяет максимальное время, за которое владелец квартиры обязан устранить возникающие неполадки. В случае, если арендодатель тянет с ремонтом, жилец имеет право заказать ремонт самостоятельно, вычтя его стоимость из арендной платы.

Кроме того, Закон о справедливой аренде положит конец привычке арендодателей навязывать квартиросъемщикам оплату услуг маклера, приглашенного самим владельцем квартиры для поиска клиентов. В соответствии с новым положением, риэлторские услуги оплачивает только тот, кто их заказал.

Закон о справедливой аренде указывает, каким требованиям должна отвечать квартира, сдающаяся внаем: речь идет о таких аспектах, как вентиляция, наличие окон, исправная электропроводка, водопровод и канализация, и так далее. Закон также подчеркивает, что в случае, если то или иное условие в квартире ставит под угрозу жизнь и здоровье жильца, квартира для жилья непригодна и сдаваться в аренду не может.

В соответствии с новым законом, арендодатель имеет право разорвать договор, уведомив об этом жильца не позднее чем за 90 дней до момента его прекращения. Жилец должен сообщить о своем желании прекратить договор не позднее чем за 60 дней до его окончания.

Арендодатель имеет право требовать залог не более, чем треть от общей арендной платы за срок договора и при этом не более, чем плата за аренду за три месяца (меньшее из перечисленного).
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