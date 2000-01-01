18.07 15:08 MIGnews.com

ЦАХАЛ признал существование секретной базы ВВС

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Израильская армия официально признала существование еще одной базы ВВС, о наличии которой ранее известно не было.База называется Садот Хаэле. На веб-сайте ВВС содержится карта всех авиабаз, но этой базы на ней нет. ЦАХАЛ, признавая существование базы, не предоставляет информации о ее местонахождении.Таким образом,в распоряжении ВВС находится 11 крупных баз. Существование 11-й базы было признано в опубликованных военными документами. Публикация сделана на основании закона о свободе информации.Базы ВВС разбросаны по всей территории страны - от Рамат Давид на севере до Увда на юге близ Эйлата. Документы ЦАХАЛа описывают их структуру и предоставляют имена командиров.