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Моше Кахлон посетил семьи погибших полицейских 18.07 21:33   MIGnews.com

Моше Кахлон посетил семьи погибших полицейских

Министр финансов Моше Кахлон и депутат от возглавляемой им партии “Кулану” Акрам Хасон побывали в друзских поселках Мджар и Хурфейш в Галилее, где они посетили семьи сотрудников пограничной полиции МАГАВ - 30-летнего Хаиля Сатауи и 22-летнего Камиля Шанана, - погибших в результате теракта на Храмовой горе.

Моше Кахлон выразил соболезнования родственникам погибших полицейских, и подчеркнул, что поддерживает и будет поддерживать сотрудников полиции и служб безопасности, охраняющих порядок в столице страны.

Он также отметил, что государство должно ценить друзскую общину всегда, а не только в минуты траура и геройской гибели ее представителей. “Друзская община внесла огромный вклад на благо государства Израиль еще даже до его создания, друзы - достойные и верные граждане страны, и они заслуживают льгот”, - заявил Моше Кахлон.

Депутат Акрам Хасон, в свою очередь, поблагодарил министра финансов за его поддержку в скорбные для друзской общины дни, и выразил благодарность всему израильскому народу за солидарность в общем для всех горе.
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