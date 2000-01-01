18.07 22:22 MIGnews.com

"Аренда на длительный срок - решение для очередников"

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Во вторник, 18 июля, в Кнессете прошел День социального жилья, и состоялись заседания парламентских комиссий, так или иначе посвященных этой тематике. Комиссия по алие и абсорбции обсуждала проблему социального жилья для репатриантов: как известно, в очереди министерства алии и абсорбции находятся около 26 тысяч человек, и многим приходится ждать десятилетиями.Депутат Ксения Светлова (“Сионистский лагерь”) напомнила, что из фонда социального жилья министерству алии и абсорбции передается лишь каждая третья квартира, в то время как в очереди министерства строительства находятся значительно меньше людей. При этом она признала, что критерии Минстроя на получение социального жилья значительно жестче, чем критерии министерства алии и абсорбции.Представительница министерства строительства поправила, что критерии льгот на получение социального жилья для пенсионеров в обоих министерствах одинаковы, различаются только критерии для неполных семей. Она добавила также, что в комплексах социального жилья для пожилых людей распределение производится по принципу 50% на 50%, а принцип “две квартиры очередникам Минстроя, одна - очередникам министерства абсорбции” соблюдается в отношении обычных квартир.Депутат Тали Плоскова сообщила, что она тоже считала распределение нелогичным, и поэтому обратилась за разъяснениями. “При заключении соглашения о распределении социального жилья в расчет брались не те люди, которые записались в очередь ожидающих, а все, имеющие право на социальное жилье и получающие помощь на съем от государства, - пояснила Тали Плоскова. - И всего по стране таких льготников 160 тысяч человек. Около 60 тысяч из них - репатрианты, остальные - уроженцы страны или старожилы”. Плоскова также напомнила, что размер очереди министерства строительства остается неизменным, несмотря на выделяемое жилье: количество льготников значительно больше, и они встают на очередь. В то же время, темпы алии снизились в сравнении с девяностыми годами прошлого века, и очередь министерства алии и абсорбции уменьшается.“Построить в кратчайшие сроки десятки тысяч социальных квартир невозможно, - добавила Тали Плоскова. - Поэтому я убеждена, что в том, что касается пожилых людей, долговременный съем может быть отличным решением. Мы с моим коллегой по партии Рои Фолькманом продвигаем сейчас такой проект. Если государство возьмет на себя съем квартир у арендодателей и передаст их льготникам, это решит проблему для таких людей. Владельцы квартир же получат налоговые льготы и государственные гарантии в обмен на долгосрочный договор аренды”.В ходе заседания поднимались также вопросы недостаточной прозрачности работы комиссии, распределяющей жилье в министерстве алии и абсорбции, и отсутствие подробной аргументации в отказах, отсылаемых льготникам. Тали Плоскова также подчеркнула, что министерство алии и абсорбции, работающее с репатриантами, отправляет им письма и документы исключительно на иврите, без вложений с переводом, тогда как многие люди недостаточно владеют ивритом, чтобы понять полученные письма. Председатель комиссии Авраам Нагоса (“Ликуд”) в ответ на это напомнил, что члены комиссии по алие и абсорбции, включая Тали Плоскову и Ксению Светлову, по итогам одного из прошлых заседаний готовят законопроект, обязывающий все государственные ведомства снабжать бланки и документы переводами на разные языки.