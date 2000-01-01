18.07 07:22 MIGnews.com

Россия и США игнорируют интересы Израиля в Сирии

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Израильские официальные лица угрожают превентивным ударом по сухопутным, морским и воздушным базам Ирана на территории Сирии.Угрозы прозвучали через день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил репортерам, что выступает против соглашения о прекращении огня в юго-западной Сирии, поскольку оно не учитывает израильских интересов. Главная проблема Израиля - соглашение позволяет иранское военное присутствие в 20 км от израильской границы.Чиновник в Белом Доме заявил корреспонденту The Jerusalem Post, что США “разделяют озабоченность” Нетаниягу в связи с иранским военным присутствием: “Коренная цель американской политики в Сирии не допустить создания вакуума, который заполнит Иран”.Американские официальные лица утверждают, что прекращение огня - успешное дипломатическое достижение, демонстрирующее потенциальную ценность сотрудничества с Россией. Лично Трамп руководит переговорами, которые должны привести к прекращению огня в другой части страны.Сановник в госдепартаменте подтвердил, что с Израилем “консультируются на каждой фазе переговоров”. Нетаниягу выразил свою озабоченность в связи с соглашением в телефонном разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "Я не знаю, что конкретно говорил Биньямин Нетаниягу, но мы уже сообщали, в том числе, когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент (РФ Владимир Путин) об этом в Гамбурге (на саммите G20) говорил — что мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность. И могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены".Израильские источники сообщают о том, что Иран начал подготовку к созданию морской базы в Ливане - и Израиль не готов это принять.Заместитель министра Майкл Орен заявил, что Израиль “не потерпит продолжения строительства иранских баз и портов” в любой части Сирии и Ливана, и не примет соглашений о прекращении огня, не учитывающих его интересов.Орен заявил: “Наше послание должно быть ясным: вы можете договариваться о своих прекращениях огня, но у нас есть наши красные линии. Мы остановим Иран, и не позволим ему строить базы, порты и оружейные заводы”.Бывший глава Совета Национальной Безопасности Израиля Яков Амидрор указал на то, что в случае, если в рамках подобных соглашений израильские интересы учтены не будут, “ЦАХАЛ должен будет вмешаться и уничтожить любые попытки создания иранской военной инфраструктуры в Сирии и Ливане”.Амидрор подчеркнул: “Мы не позволим иранцам и “Хизбалле” стать той силой, которая победила в очень брутальной войне в Сирии, и после этого сфокусируется на Израиле”.