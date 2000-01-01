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Германия заморозила контракт по продаже подлодок 18.07 07:43   MIGnews.com

Германия заморозила контракт по продаже подлодок

На фоне продолжающегося расследования “дела 3000” о продаже концерном Thyssenkrupp трех подлодок Израилю Германия заявила о замораживании контракта.

Подписание меморандума о взаимопонимании по контракту о покупке подлодок должно было состояться на следующей неделе. Германия “отложила” дату подписания, но новая дата не объявлена.

Меморандум должен был подписан с израильской стороны послом Израиля в Германии Яаковом Хадасом. На прошлой неделе генеральный директор министерства обороны Израиля летал в Германию - в надежде предотвратить срыв контракта.

Немцы, согласно положениям заключенного с Израилем соглашения, имеют право аннулировать сделку в случае если будет доказано, что его заключению способствовали взяточничество и коррупция.

Немцы, скорее всего, не отменят сделку, в которой они заинтересованы не меньше Израиля - до тех пор, пока не будут предоставлены однозначные доказательства коррупции. Тем не менее, после появления соглашения о том, что израильский посредник в сделке с Thyssenkrupp Мики Ганор может согласиться стать государственным свидетелем, подобные доказательства могут появиться - и контракт на сумму более миллиарда евро будет отменен.
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