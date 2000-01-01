Рамазан Кадыров: руководство Израиля не знает, что творит
Глава Чечни Рамазан Кадыров подверг резкой критике правительство Израиля за новые меры безопасности на Храмовой Горе, сообщает "Грозный Информ".
"Мы категорически против террора, какие бы ни преследовались цели. В Иерусалиме убиты двое полицейских, которые несли патрульную службу. Их смерть не способствует достижению мира, урегулированию арабо-израильского конфликта. Однако, последующие действия руководства Израиля нельзя назвать адекватными. Мусульманами всего мира они восприняты как направленные против религии Ислам, а не терроризма.
Смерть сотрудников полиции используется как повод для очередных нападок на мечеть Аль-Акса, являющуюся одной из главных святынь ислама. Мечеть, из которой было осуществлено Вознесение Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение Аллаха), закрыта для мусульман! Это тяжкое преступление против всех мусульман мира. А нас более полутора миллиарда. Мы убеждены в том, что руководство Израиля не совсем осознаёт, ЧТО ТВОРИТ и какие могут быть последствия. Мусульмане всего мира требуют немедленной разблокировки мечети и обеспечения впредь её полной неприкосновенности.
Я решительно поддерживаю это требование! Любые попытки руководства Израиля увязать санкции против мечети с борьбой против терроризма абсолютно беспочвенны и неубедительны! Эти действия, наоборот, способствуют росту радикализма. Более того, не является секретом, что на оккупированных Израилем Голанских высотах Сирии получают помощь, поддержку, проходят лечение и реабилитацию члены террористических организаций, воюющих против правительства Сирии. Таким образом, происходит деление террористов на хороших и плохих, своих и чужих. Закрытие Аль-Акса – звонкая пощечина по лицу руководства арабских и мусульманских стран, хотя отдельные из них делают вид, что лицо не горит.
Если сегодня исламские страны и народы промолчат, завтра кому-то придёт в голову дотянуть руку до Аль-Масджид Аль-Харам, а послезавтра и до мечети Посланника Аллаха (мир Ему и благословение Аллаха) Аль-Масджид Аль-Набави в Медине. Повторяю, что я категорически против любых насильственных действий! Это не наш путь и не путь ислама! У исламского мира и исламских народов достаточно иных сил и возможностей, чтобы одёрнуть зарвавшихся и заставить уважать наши святыни. Сделать это ещё не поздно, но время может бесповоротно уйти!", - написал Рамзан Кадыров.