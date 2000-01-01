18.08 19:00 MIGnews.com

"Испании больше нет. Евреям пора переезжать в Израиль"

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Еврейская община Барселоны "обречена", потому что власти Испании не хотят противостоять радикальному исламу, заявил главный раввин Барселоны Меир Бар-Хен в пятницу, на следующий день после автомобильного теракта в туристическом центре города, жертвами которого стали 13 человек.Стоит отметить, что раввин долгие годы призывает своих прихожан репатриироваться в Израиль из Испании, которую он в сегодняшнем интервью изданию JTA назвал "всеевропейским центром исламизма"."Я говорю своим прихожанам: не думайте, что мы здесь навсегда. И я призываю их покупать недвижимость в Израиле. Этого места больше нет. Не повторяйте ошибок алжирских и венесуэльских евреев. Лучше уехать раньше, чем позже", - говорит лидер еврейской общины.Частично проблема терактов, по мнению Бар-Хена, лежит в огромной мусульманской общине, многие члены которой поддерживают радикальные взгляды. При этом от последних крайне сложно избавиться, зато закрепляются они в мусульманском обществе довольно просто. Рав отмечает, что речь идет не только об Испании, а обо всей Европе."Европа потеряна", - считает он, подчеркивая, что выражает исключительно свою точку зрения, а не всех барселонских евреев.Раввин столицы Каталонии утверждает, что власти и отдельные испанские политики не хотят противостоять террору исламистов, приводя в качестве подтверждения апрельское решение правительства, которое разрешило участвовать в проходившем в Барселоне книжном фестивале Лейле Халид. Халид – палестинская террористка, которая была признана участницей заговора с целью захвата самолета в 1969 году. Вместо запрета, мэр Барселоны Ада Колау обвинила Израиль в нарушении международного права.Таким образом, говорит Меир Бар-Хен, местные власти "не понимает характера терроризма, рассматривая это как поступок бесправных".Впрочем, его слова небеспочвенны. Даже после теракта градоначальница каталонской столицы написала на своей странице в Facebook: "Барселона - город мира. Террор не заставит нас перестать быть теми, кем мы есть: храбрым и открытым миру городом". Колау также своих подписчиков присоединиться к демонстрации в знак солидарности с пострадавшими.