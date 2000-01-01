18.08 19:44 MIGnews.com

Эрдоган призывает турок голосовать против Меркель и Шульца

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На предстоящих парламентских выборах турецкая диаспора в Германии должна выступить против "врагов Турции" в лице правящих ныне Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и "зеленых".С таким заявлением, как пишет газета Hurriyet выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, призвав проживающих в ФРГ турок "преподать урок" партии канцлера Ангелы Меркель и ее политических союзников - в частности, лидера СДПГ Мартина Шульца - за оказанное неуважении Турции."Я призываю всех моих соотечественников в Германии никогда не поддерживать эти партии. Не поддерживайте ХДС, СДПГ и «зеленых». Все они враги Турции. Поддерживайте те политические партии, которые не являются врагами Турции.Я призываю их не поддерживать партии, которые проявили столь агрессивное и неуважительное отношениями к Турции, и предлагаю им преподать урок этим партиям на участках для голосования", — заявил Эрдоган 18 августа в Стамбуле, назвав "делом чести" необходимость преподать урок Меркель.