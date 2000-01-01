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`Еврейский дом` должен бороться с ЛГБТ-террором` | Фото: Flavio~/Flickr18.08 20:17   MIGnews.com

"Еврейский дом" должен бороться с ЛГБТ-террором"

Израильский депутат Бецалель Смотрич категорически против того, чтобы пресс-секретарем его партии "Еврейский дом" назначали представительницу ЛГБТ-сообщества Бритту Галор-Перец. Недавно о таком желании заявил ее лидер партии Нафтали Беннет, которого поддержал гендиректор Нир Орбах.

"На самом деле наш самый большой провал в отношении ЛГБТ заключается совсем не в том, о чем он (Орбах - ред.) сказал. Мы не ущемляем их, а как раз поступаем наоборот. Мы потерпели провал будучи парализованными страхом перед высказываниями против нравственных и этических отклонений и борьбой с идеологическим террором ЛГБТ-движения. Никто из нас никогда не хотел как-либо навредить или оскорбить конкретного представителя ЛГБТ. Мы никогда не станем вмешиваться в личную жизнь человека", - заверил Смотрич в WhatsApp-канале.

Он призвал начать "определенную борьбу" с ЛГБТ, чьей целью он считает "искоренение института семьи, а с ним – мораль и нравственности, на которых основан иудаизм". Кроме того, Смотрич заявил о промывке мозгов общественности в отношении ЛГБТ.

"Наш страх потерять избирателей, если мы выступим против ЛГБТ, заставляет нас, в лучшем случае, избегать откровенности, а в худшем – поддерживать их и капитулировать перед ними", - добавил депутат.

Что же касается нового пресс-секретаря, по словам Смотрича, всем все равно, чем она занимается в своей личной жизни, "за все те два года, что она работала вместе с Беннеттом, никто не сказал ни слова, хотя всем было известно о том, что она лесбиянка".

"Проблема в том, что она превратила свою работу в публичную демонстрацию прайда и использовала свою должность представителя Беннета для участия в кампании и борьбе, идущей вразрез с моралью нашей партии (и иудаизма в целом)", - утверждает он.

Он напомнил, что, разделяя его позицию, "Еврейский дом" покинул раввин Исраэль Розен.
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