Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Макрона признали самым влиятельным молодым человеком | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr19.08 03:36   MIGnews.com

Макрона признали самым влиятельным молодым человеком

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии издания Fortune.

Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.

Кроме того, в список попали два выходца из России: основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и руководитель американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович. Бизнесмены расположились на 10-й и 26-й позициях соответственно.

Интересно, что на днях рейтинг Макрона среди соотечественников обновил антирекорд.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:11
В Барселоне разогнали митинг "против исламизации Европы"
05:42
Швеция отказала в убежище самой старой беженке в мире
04:18
В России растет уровень безработицы
02:11
К Земле приближается крупнейший объект с начала наблюдений
01:22
У разбавленного виски вкус лучше. И теперь известно почему
23:11
В Барселоне среди пострадавших есть российские граждане
22:16
Сирийская армия взяла в кольцо крупную группировку ИГ
21:42
Австралийка пережила 3 теракта ISIS за 3 месяца
21:02
Резня в финском Турку: убиты двое, шестеро ранены
20:17
"Еврейский дом" должен бороться с ЛГБТ-террором"
19:44
Эрдоган призывает турок голосовать против Меркель и Шульца
18:28
Пострадавшая в Барселоне израильтянка вернулась в Израиль
17:22
В финском Турку прохожих атаковали ножом: есть пострадавшие
16:56
"Хизбалла" осудила теракт в Барселоне
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus