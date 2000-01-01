19.08 03:36 MIGnews.com

Макрона признали самым влиятельным молодым человеком

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Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии издания Fortune.Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг оказался на второй строчке рейтинга. Чен Вэй и Джин Лью, основавшие китайскую транспортную компанию Didi Chuxing, расположились на третьей позиции.Кроме того, в список попали два выходца из России: основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и руководитель американской компании Crowdstrike Дмитрий Альперович. Бизнесмены расположились на 10-й и 26-й позициях соответственно.Интересно, что на днях рейтинг Макрона среди соотечественников обновил антирекорд.