18.12 23:49 MIGnews.com

Россия призвала США вывести ядерные вооружения из Европы

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Вашингтон должен вывезти ядерные вооружения с Европы. Об этом заявил директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Михаил Ульянов, передает РИА Новости.По его словам, Россия " вывела все свои ядерные вооружения на национальную территорию", но США продолжают держать ядерные боеприпасы на территории Европы. Как отмечает Ульянов, по оценкам российской стороны, на натовских базах Европы, американцы хранят до двухсот авиационных бомб.Также дипломат подчеркнул, что в планы Соединенных Штатов входит модернизировать все имеющееся ядерные боеголовки, чтобы повысить из точность и снизить их разрушительную силу."Если при этом и в самом деле имеется в виду разместить в Европе дополнительное количество ядерных боезарядов сверх имеющихся, то это может только усугубить ситуацию", — заключил Ульянов.Ранее постпред России в НАТО Александр Грушко заявил, что действия США в Европе угрожают ее безопасности. Речь идет о наращивании военной силы в европейских странах, в частности, государствах Восточной и Северной Европы.