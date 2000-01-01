ПА может обойти вето США по Иерусалиму

Министр иностранных дел в правительстве Махмуда Аббаса Рияд аль-Малики предупредил: если США воспользуются правом вето во время голосования на СБ ООН, палестинская администрация вынесет резолюцию о статусе Иерусалима на голосование на Ассамблее ООН, где США не смогут повлиять на исход голосования.
Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает Arutz Sheva.
Это заявление было сделано за несколько часов до начала заседания Совета безопасности ООН, на котором состоится голосования про резолюции, препятствующей изменению статуса Иерусалима.
Документ подтверждает, что "любые решения и действия, которые имеют своей целью изменить характер, статус или демографический состав Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, недействительны и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности".
Проект резолюции также призывает все страны мира воздержаться от открытия дипломатических миссий в Иерусалиме.
Для принятия резолюцию должны поддержать девять членов совета, при условии, что ни один из постоянных членов – США, Франция, Великобритания, Россия и Китай – не воспользуется правом вето.
Посол США в ООН Никки Хейли назвала решение Трампа "справедливым и правильным".