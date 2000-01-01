18.12 21:09 MIGnews.com

ПА может обойти вето США по Иерусалиму

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Министр иностранных дел в правительстве Махмуда Аббаса Рияд аль-Малики предупредил: если США воспользуются правом вето во время голосования на СБ ООН, палестинская администрация вынесет резолюцию о статусе Иерусалима на голосование на Ассамблее ООН, где США не смогут повлиять на исход голосования.Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает Arutz Sheva.Это заявление было сделано за несколько часов до начала заседания Совета безопасности ООН, на котором состоится голосования про резолюции, препятствующей изменению статуса Иерусалима.Документ подтверждает, что "любые решения и действия, которые имеют своей целью изменить характер, статус или демографический состав Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, недействительны и должны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности".Проект резолюции также призывает все страны мира воздержаться от открытия дипломатических миссий в Иерусалиме.Для принятия резолюцию должны поддержать девять членов совета, при условии, что ни один из постоянных членов – США, Франция, Великобритания, Россия и Китай – не воспользуется правом вето.Посол США в ООН Никки Хейли назвала решение Трампа "справедливым и правильным".