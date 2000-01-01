США наложили вето на резолюцию ООН по Иерусалиму

Египетский проект резолюции, запрещающий признавать Иерусалим столицей Израиля, поддержали все члены СБ ООН кроме США. Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает агентство Reuters.
Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ воспользовались правом вето, отмечает издание.
В документе отмечается, что любые решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, не имеют правовой силы и должны быть отменены. Также в документе звучит призыв ко всем государствам отказаться от учреждения дипломатических миссий в Иерусалиме.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон больше не допустит принятия Совбезом резолюций против Израиля.
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
В Палестине начались массовые акции протеста, а по территории Израиля были нанесены ракетные удары. В ответ Израиль атаковал позиции ХАМАС.