18.12 20:11 MIGnews.com

США наложили вето на резолюцию ООН по Иерусалиму

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Египетский проект резолюции, запрещающий признавать Иерусалим столицей Израиля, поддержали все члены СБ ООН кроме США. Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает агентство Reuters.Документ получил 14 голосов в поддержку. США как постоянный член СБ воспользовались правом вето, отмечает издание.В документе отмечается, что любые решения и действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, не имеют правовой силы и должны быть отменены. Также в документе звучит призыв ко всем государствам отказаться от учреждения дипломатических миссий в Иерусалиме.Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон больше не допустит принятия Совбезом резолюций против Израиля.Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.В Палестине начались массовые акции протеста, а по территории Израиля были нанесены ракетные удары. В ответ Израиль атаковал позиции ХАМАС.