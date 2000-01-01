18.12 21:48 MIGnews.com

В Саудовскую Аравию впервые послом назначили женщину

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Бельгия впервые в истории дипломатии назначила женщину послом в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 18 декабря сообщает издание The Independent.Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс одобрил направление Доминик Минер новым послом королевства в Саудовскую Аравию.Доминик Минер передаст верительные грамоты королю Саудовской Аравии летом 2018 года, отмечает издание.Представительница Бельгии приступит к выполнению своих обязанностей летом 2018 года.Решение уникально, поскольку это впервые в истории дипломатии в Саудовской Аравии появится женщина-посол. В этой стране лишь в этом году позволили прекрасной половине посещать спортивные стадионы и водить автомобиль. Сохраняются и другие ограничения в социальной и политической жизни.Отметим, 11 декабря Саудовская Аравия сняла 35-летний запрет на работу кинотеатров в рамках социальных реформ.