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Нетаниягу поблагодарил США | Фото:19.12 07:11   MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента США Дональда Трампа и постоянного американского представителя при ООН Никки Хейли за блокировку принятия Советом Безопасности всемирной организации резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Такое заявление глава израильского правительства опубликовал в понедельник, 18 декабря на своей странице в Facebook.

"Спасибо, президент Трамп. Спасибо, Никки Хейли", - написал Нетаньяху. Обращаясь непосредственно к представителю США при ООН, премьер отметил, что она "говорила, как Маккавей" (Иуда Маккавей из династии Хасмонеев, возглавивший восстание против ига сирийских греков в 166-160 годах до н. э.). "Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию, правда победила ложь", - продолжил Нетаниягу.

Напомним, США заблокировали резолюции Совета безопасности ООН, в которой не признавалось изменение статуса Иерусалима. Соединеные Штаты были единственным государством-членом организации, выступившим против этого документа.

проголосовали 14 государств-членов Совбеза. Документ разработали власти Египта. В нем говорилось о "глубоком сожалении в отношении недавних решений, касающихся статуса Иерусалима".

Также в документе подчеркивалось, что любые решения по изменению статуса Иерусалима не имеют юридической силы и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совбеза.
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