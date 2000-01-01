19.12 07:11 MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента США Дональда Трампа и постоянного американского представителя при ООН Никки Хейли за блокировку принятия Советом Безопасности всемирной организации резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.Такое заявление глава израильского правительства опубликовал в понедельник, 18 декабря на своей странице в Facebook."Спасибо, президент Трамп. Спасибо, Никки Хейли", - написал Нетаньяху. Обращаясь непосредственно к представителю США при ООН, премьер отметил, что она "говорила, как Маккавей" (Иуда Маккавей из династии Хасмонеев, возглавивший восстание против ига сирийских греков в 166-160 годах до н. э.). "Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию, правда победила ложь", - продолжил Нетаниягу.Напомним, США заблокировали резолюции Совета безопасности ООН, в которой не признавалось изменение статуса Иерусалима. Соединеные Штаты были единственным государством-членом организации, выступившим против этого документа.проголосовали 14 государств-членов Совбеза. Документ разработали власти Египта. В нем говорилось о "глубоком сожалении в отношении недавних решений, касающихся статуса Иерусалима".Также в документе подчеркивалось, что любые решения по изменению статуса Иерусалима не имеют юридической силы и должны быть отменены в соответствии с резолюциями Совбеза.