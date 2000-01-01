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19.01 10:21   MIGnews.com

КНДР назвала встречу в Ванкувере "заговором войны"

Организованная США и Канадой министерская встреча в Ванкувере по противодействию КНДР является "заговором войны" и "смехотворным барахтаньем своры Трампа".

Об этом в пятницу, 19 января заявил представитель Института по делам США при МИД Северной Кореи.

"США в сговоре с Канадой провели 15 и 16 января в Ванкувере заговор войны — так называемое собрание министров иностранных дел стран – участниц в Корейской войне… США раскрыли свою гнусную сущность на этом собрании, которая заключается в том, что они на глазах у всех говорят о диалоге, а за кулисами пытаются развязать новую войну на Корейском полуострове", - говорится в заявлении, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В документе отмечается, что в Северной Корее считает встречу в Ванкувере "смехотворным барахтаньем своры Трампа", которая напугана мощью Пхеньяна.

В документе также подчеркивается, что переговоры лишь укрепили КНДР в намерении совершенствовать свой ядерный и ракетный потенциал.

Напаомним, 16 января по инициативе США и Канады в Ванкувере созван саммит глав МИДов 17 государств, посвященный безопасности и стабильности на Корейском полуострове.
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