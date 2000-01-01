19.01 11:08 MIGnews.com

В Мексике нашли "российский след" в предстоящих выборах

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В Мексике заподозрили Россию во вмешательстве в предстоящие выборы. С инициативой провести расследование по этому вопросу выступил координатор кампании кандидата в президенты от Институционно-революционной партии (ИРП) Аурелио Нуньо.Нуньо считает, что российская сторона пытается повлиять ни исход президентских выборов в стране, поддерживая другого кандидата на пост главы государства - лидера Движение национального возрождения Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Однако сам политик неоднократно опровергал подобные обвинения.Ранее советник президента США по нацбезопасности Гребрет Мамастер заявил, что администрации президента видят первые признаки "российского вмешательства" в президентские выборы в Мексике. А национальный лидер правящей партии ИРП Энрике Очоа заявил, что в международных СМИ уже "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.Сама Россия неоднократно отрицала обвинения в ее попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их "голословными".