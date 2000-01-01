19.01 23:23 MIGnews.com

В Британии депутат заснул на дебатах о Brexit

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Депутат от Консервативной партии Великобритании Десмонд Свейн уснул во время дебатов о Brexit. Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.На видеозаписи видно, что политика настолько утомил доклад члена парламента Кена Кларка, что тот не смог удержаться и уснул в прямом эфире.Под конец ролика Свэйн просыпается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова своего коллеги.Позже депутат извинился за этот инцидент, объяснив его усталостью, из-за постоянного недосыпания.Ранее в СМИ обсуждалась новость о том, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уснул в прямом эфире в ходе пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.