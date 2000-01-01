Премьер-министр Индии посетит Рамаллу

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит 10 февраля Рамаллу.
Об этом в пятницу, 19 января сообщает газета Times.
Отметим, Нарендра Моди станет первым в истории действующим премьер-министром Индии, который посетит Палестину.
Газета пишет, что визит Моди является частью усилий индийского правительства по укреплению отношений с Израилем и ПА.
По данным правительственных источников в Нью-Дели, индийский премьер-министр встретиться в Рамалле с председателем ПА Махмудом Аббасом и другими должностными лицами Палестинской администрации.
Издание уточняет, Моди не посетит Иерусалим, также как он не посетил ПА во время своего визита в Израиль в июле прошлого года.
Визит будет значительным для Индии, поскольку правительство полагает, что это поможет развеять мнение о том, что в своей политике в отношении ПА произошли какие-либо изменения с тех пор, как Моди занял свой пост в 2014 году.
Согласно недавнему голосованию в ООН по вопросу признания США Иерусалима столицей Израиля, Индия должна подтвердить свою дипломатическую позицию, пишет газета.