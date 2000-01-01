19.01 12:39 MIGnews.com

Премьер-министр Индии посетит Рамаллу

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит 10 февраля Рамаллу.Об этом в пятницу, 19 января сообщает газета Times.Отметим, Нарендра Моди станет первым в истории действующим премьер-министром Индии, который посетит Палестину.Газета пишет, что визит Моди является частью усилий индийского правительства по укреплению отношений с Израилем и ПА.По данным правительственных источников в Нью-Дели, индийский премьер-министр встретиться в Рамалле с председателем ПА Махмудом Аббасом и другими должностными лицами Палестинской администрации.Издание уточняет, Моди не посетит Иерусалим, также как он не посетил ПА во время своего визита в Израиль в июле прошлого года.Визит будет значительным для Индии, поскольку правительство полагает, что это поможет развеять мнение о том, что в своей политике в отношении ПА произошли какие-либо изменения с тех пор, как Моди занял свой пост в 2014 году.Согласно недавнему голосованию в ООН по вопросу признания США Иерусалима столицей Израиля, Индия должна подтвердить свою дипломатическую позицию, пишет газета.