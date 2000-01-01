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19.01 13:55   MIGnews.com

Сирийская оппозиция выступает за урегулирование конфликта

Сирийская оппозиция продолжает настаивать на нелегитимности президента страны Башара Асада. Но при этом, выступает за продолжение переговорного процесса по урегулированию кризиса под эгидой ООН. Об этом заявил лидер объединенной делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири в интервью газете Corriere della Sera.

"В настоящий момент мы не ставим предварительных условий, важно единство страны. А потом преступления будут наказаны", - сказал аль-Харири, подчеркнув важность необходимости не признавать "режим Асада" легитимным.

Помимо этого, сирийский оппозиционер выступил против России, заявив, что дипломатические усилия Москвы не заслуживают никакого доверия. Также он отметил, что для урегулирования ситуации в стране необходимо прекратить оказывать помощь Дамаску любого характера, и вывести с сирийской территории "иностранные войска, связанные с Ираном".

И в качестве заключения он назвал женевский процесс под эгидой ООН единственным каналом межсирийских переговоров.
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