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19.01 14:44   MIGnews.com

У боевиков Ближнего Востока есть технологии химиоружия

У террористов на Ближнем Востоке появилась возможность создавать химическое оружие, которое со временем может распространиться за пределы региона. Об этом выступая на заседании Совбеза ООН, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологическими и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам (промежуточному сырью)", — отметил Лавров, выразив беспокойство о возможности распространения "химического" терроризма за пределы Ближнего Востока".

По мнению российского дипломата, технологии по созданию собственного химоружия, террористы получили от "иностранных боевиков среди экстремистов", которых, как он утверждает, немало количество.

"Прибывшие в Сирию и Ирак из-за рубежа террористы уже получили возможность приобрести практический опыт и навыки создания и применения химического оружия", - резюмировал министр.
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