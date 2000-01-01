19.01 15:13 MIGnews.com

Пучдемон готов управлять Каталонией из Брюсселя

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он может управлять этим автономным сообществом, находясь за его пределами, при помощи современных технологий.Об этом он сказал в интервью Catalunya Ràdio, передает El Pais в пятницу, 19 января.По словам экс-главы автономии, "сегодня крупные предпринимательские проекты управляются с использованием новых технологий"."Выбирая между тем, чтобы быть главой правительства или узником, я предпочитаю быть главой правительства, потому что, по крайней мере, я смогу делать вещи, которые в тюрьме, я не смогу делать", - подчеркнул Пучдемон.Экс-глава женералитата привел в пример опыт многих компаний в управлении с использованием современных технологий и добавил, что "это не те нормальные условия, которые мы бы хотели видеть, но это лучше, чем управлять из тюрьмы".Пучдемон подчеркнул, руководящий орган каталонского парламента должен принять решение, может ли он претендовать на пост регионального лидера. "Это неправда, что я бежал от правосудия, - заверил Пучдемон. - Я приехал сюда свободно, а когда был выдан европейский ордер на арест, я предстал перед судом в Брюсселе, а потом правительство Испании отозвало его".Политик подчеркнул, что готов отказаться от планов вновь возглавить исполнительную власть, если большинство в парламенте Каталонии не выразит ему доверия.Отметим, премьер-министр Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что Пучдемон не может голосовать или быть избранным, если он не будет присутствовать на заседании парламента.