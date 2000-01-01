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youtube 19.01 16:34   MIGnews.com

Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону построить новую транспортную магистраль над Ла-Маншем.

Вопрос о строительстве моста глава британского МИД поднял во время встречи в Беркшире. Джонсон отметил, что хорошие транспортные связи жизненно важны для будущих отношений двух стран.

Действующий тоннель можно считать всего лишь первым этапом в налаживании транспортного сообщения, сказал министр.

Сейчас Британия и Франция соединены только железнодорожным тоннелем, прорытым под Английским проливом (британское название Ла-Манша).

Предложение Джонсона прозвучало во время обсуждения других крупных инфраструктурных проектов, в том числе моста в Японии, отмечает Би Би Си.
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