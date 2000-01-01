19.01 17:21 MIGnews.com

Премьер-министр Новой Зеландии ждет ребенка

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о своей беременности. В пятницу, 19 января, глава правительства поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.Ардерн и ее партнер ожидают появление первенца в июне."Кларк (спутник жизни Ардерн ведущий популярной телепрограммы о рыбалке Кларк Гейфорд) и я очень рады тому, что в июне наша команда расширится с двух до трех человек", — написала 37-летняя Ардерн.Она добавила, что намеревается совмещать политическую карьеру и материнские обязанности.