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instagram/jacindaardern 19.01 17:21   MIGnews.com

Премьер-министр Новой Зеландии ждет ребенка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о своей беременности. В пятницу, 19 января, глава правительства поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.

Ардерн и ее партнер ожидают появление первенца в июне.

"Кларк (спутник жизни Ардерн ведущий популярной телепрограммы о рыбалке Кларк Гейфорд) и я очень рады тому, что в июне наша команда расширится с двух до трех человек", — написала 37-летняя Ардерн.

Она добавила, что намеревается совмещать политическую карьеру и материнские обязанности.
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