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Либерман: ХАМАС пытается обосноваться в Ливане 19.01 17:56   MIGnews.com

Либерман: ХАМАС пытается обосноваться в Ливане

Министр обороны Авигдор Либерман предупредил, что террористическая группировка ХАМАС пытается обосноваться в южном Ливане, чтобы продолжить свою войну против Израиля.

Об этом глава оборонного ведомства заявил журналистам в хайфской больнице "Рамбам", куда он прибыл, чтобы проведать нескольких раненных бойцов. При задержании убийц раввина Разиэля Шеваха из Самарии они получили ранения разной степени.

"В настоящее время ХАМАС пытается осуществить террористические нападения в Иудее и Самарии [против евреев]. Также они пытаются создать террористическую инфраструктуру в южном Ливане, чтобы и оттуда угрожать Израилю", - цитирует Ynet слова Либермана.

Также министр обороны прокомментировал бегство главаря террористической ячейки, ответственной за убийство раввина Шеваха.

"Он должен знать, что живет сейчас в бегах собачьей жизнью. Его дни сочтены", - подчеркнул Либерман.

Он добавил: "Мы до него доберемся. Мы знаем все: кто террористы, кто их сообщники, кто еще причастен к теракту".

Либерман подчеркнул, что "все причастные к убийству раввина будут привлечены к ответственности и заплатят самую высокую цену за содеянное".
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