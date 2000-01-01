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Лавров: Афганистан - новое убежище терроризма 19.01 19:40   MIGnews.com

Лавров: Афганистан - новое убежище терроризма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление относительно ситуации в Северном Афганистане. По словам политика, страна превращается в стартовую площадку для нового наступления мирового терроризма. Такое заявление от Лаврова прозвучало в пятницу, 19 января, в ходе его выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии.

"Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом "Исламского государства", — цитирует информационный портал Известия заявление министра.

Лавров также отметил, что боевики террористических организаций готовят почву в регионе для "реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии "халифата".

По словам министра, местные спонсоры оказывают экстремистам дополнительную поддержку, благодаря чему в регион сбегаются тысячи боевиков различных национальностей. Среди их числа есть и те, кто потерпел поражение в Сирии.

"Они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияния на все евразийское пространство", — добавил Лавров.

По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, в стране на сегодняшний день фиксируется деятельность более, чем 20 международных террористических группировок. Среди террористов значительное число смертников.
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