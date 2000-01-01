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`Хизбалла не продает наркотики даже израильтянам`19.01 19:32   MIGnews.com

"Хизбалла не продает наркотики даже израильтянам"

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла опроверг обвинения в причастности его группировки к торговле наркотиками для финансирования своей деятельности. Об этом лидер террористов заявил в своем видеообращении в пятницу, 19 января.

Комментируя недавние сообщения в американских СМИ о причастности "Хизбаллы" к международному наркотрафику, Насралла отметил: "Это ничем не обоснованные выдумки".

При этом он подчеркнул, что его организация "придерживается в этом вопросе религиозного запрета на наркотики".

"Мы не торгуем наркотиками, такова наша религиозная и нравственная позиция. Мы не продаем их даже израильтянам, хотя они наши враги", - пояснил Насралла.

Он назвал все американские обвинения "необоснованными выдумками" и категорически отверг их.

По его Насраллы, "Хизбалла" инвестирует деньги в торговые компании.
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