19.01 19:32 MIGnews.com

"Хизбалла не продает наркотики даже израильтянам"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла опроверг обвинения в причастности его группировки к торговле наркотиками для финансирования своей деятельности. Об этом лидер террористов заявил в своем видеообращении в пятницу, 19 января.Комментируя недавние сообщения в американских СМИ о причастности "Хизбаллы" к международному наркотрафику, Насралла отметил: "Это ничем не обоснованные выдумки".При этом он подчеркнул, что его организация "придерживается в этом вопросе религиозного запрета на наркотики"."Мы не торгуем наркотиками, такова наша религиозная и нравственная позиция. Мы не продаем их даже израильтянам, хотя они наши враги", - пояснил Насралла.Он назвал все американские обвинения "необоснованными выдумками" и категорически отверг их.По его Насраллы, "Хизбалла" инвестирует деньги в торговые компании.