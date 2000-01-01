20.01 23:31 MIGnews.com

МИД России призвал ООН не слушать США

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления Соединённых Штатов относительно ответственных за химические инциденты в Сирии.МИД РФ призвал партнёров по Совету Безопасности Организации Объединённых Наций не следовать слепо попыткам США навязывать собственное мнение.Ранее, 9 января американская делегация в Совете Безопасности ООН распространила неофициальный документ с оценками США российской позиции в отношении применения химического оружия и токсичных химикатов в Сирии."После его изучения вынуждены констатировать, что содержание данного материала не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов.. К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов", - цитирует информационное агентство ТАСС текст заявления российского МИДа."Еще раз призываем партнеров по Совету Безопасности ООН проявить здравомыслие и объективно оценить суть попыток США навязать мировому сообществу ложное представление о виновниках химических инцидентов в Сирии", - подчеркнули в российском министерстве.