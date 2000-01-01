20.01 08:17 MIGnews.com

Россия готова сотрудничать с США по Ближнему Востоку

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова сотрудничать мировыми державами по урегулированию ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Такое заявление от Лаврова прозвучало в пятницу, 17 января, на пресс-конференции в Организации Объединённых Наций."Сотрудничать с США, другими внешними игроками, с региональными державами в урегулировании проблем Ближнего и Среднего Востока мы готовы всегда. И мы ценим наш диалог, который развивается даже в эти непростые времена", — заявил Лавров."Но подавать… все проблемы Ближнего Востока как упирающиеся в то, что Иран мешает их урегулировать, мы не можем, потому что это не правда. Иран – крупная держава. Требовать от Ирана, чтобы Иран никуда не влезал, извините за грубое выражение, невозможно", — отметил политик.