19.01 08:11 MIGnews.com

Посольство США переедет в Иерусалим к 2019 году

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Посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году.Об этом в пятницу, 19 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.Изначально речь шла о строительстве совершенно нового здания посольства в Иерусалиме. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что для реализации такого амбициозного проекта потребуется не менее трех лет.Однако, позже Госдепартамент утвердил более скромный план перестройки здания консульства США в иерусалимском районе Арнона. Это значительно снизит сумму затрат и позволит послу США Дэвиду Фридману уже в 2019 году переехать в новое посольство, отмечает издание.Информацию об этом издание опубликовало на следующий день, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находившийся с официальным визитом в Индии, заявил журналистам, что американское посольство будет перенесено в Иерусалим гораздо быстрее, чем думают многие."По моей твердой оценке, это будет сделано уже в 2018 году", – подчеркнул глава правительства.Но уже на следующий день глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в 2018 году перенос посольства не состоится."Этот шаг займет больше времени", - сообщил американский президент в интервью Reuters."До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет", - отметил лидер США.По словам Трампа, посольство в Иерусалиме "будет прекрасным, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов".Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.Отметим, статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.