Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Посольство США переедет в Иерусалим к 2019 году | Фото:19.01 08:11   MIGnews.com

Посольство США переедет в Иерусалим к 2019 году

Посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году.

Об этом в пятницу, 19 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Изначально речь шла о строительстве совершенно нового здания посольства в Иерусалиме. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что для реализации такого амбициозного проекта потребуется не менее трех лет.

Однако, позже Госдепартамент утвердил более скромный план перестройки здания консульства США в иерусалимском районе Арнона. Это значительно снизит сумму затрат и позволит послу США Дэвиду Фридману уже в 2019 году переехать в новое посольство, отмечает издание.

Информацию об этом издание опубликовало на следующий день, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находившийся с официальным визитом в Индии, заявил журналистам, что американское посольство будет перенесено в Иерусалим гораздо быстрее, чем думают многие.

"По моей твердой оценке, это будет сделано уже в 2018 году", – подчеркнул глава правительства.

Но уже на следующий день глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в 2018 году перенос посольства не состоится.

"Этот шаг займет больше времени", - сообщил американский президент в интервью Reuters.

"До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет", - отметил лидер США.

По словам Трампа, посольство в Иерусалиме "будет прекрасным, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов".

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Отметим, статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:39
Премьер-министр Индии посетит Рамаллу
11:31
Маккаби сильнее сербов
11:08
В Мексике нашли "российский след" в предстоящих выборах
10:57
Жуткое ДТП в Турции, есть погибшие
10:21
КНДР назвала встречу в Ванкувере "заговором войны"
09:44
В Сирии убит немецкий рэпер, воевавший за ИГ
09:42
Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда
09:23
При нападении на школу в Улан-Удэ пострадали семь человек
09:08
Франция и Британия подписали соглашение по миграции
08:22
У нападавшего подростка на школу Бурятии мог быть сообщник
08:04
В Улан-Удэ подросток напал на учеников местной школы
08:00
Ураган в Израиле: Шоссе №2 блокировано
07:50
Перебои с поставками энергии в Ашкелоне, Ашдоде, Ришоне
07:41
Рио-де-Жанейро: автомобиль въехал в толпу людей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus