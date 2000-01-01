Посольство США переедет в Иерусалим к 2019 году

Посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году.
Об этом в пятницу, 19 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Изначально речь шла о строительстве совершенно нового здания посольства в Иерусалиме. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что для реализации такого амбициозного проекта потребуется не менее трех лет.
Однако, позже Госдепартамент утвердил более скромный план перестройки здания консульства США в иерусалимском районе Арнона. Это значительно снизит сумму затрат и позволит послу США Дэвиду Фридману уже в 2019 году переехать в новое посольство, отмечает издание.
Информацию об этом издание опубликовало на следующий день, после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находившийся с официальным визитом в Индии, заявил журналистам, что американское посольство будет перенесено в Иерусалим гораздо быстрее, чем думают многие.
"По моей твердой оценке, это будет сделано уже в 2018 году", – подчеркнул глава правительства.
Но уже на следующий день глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в 2018 году перенос посольства не состоится.
"Этот шаг займет больше времени", - сообщил американский президент в интервью Reuters.
"До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет", - отметил лидер США.
По словам Трампа, посольство в Иерусалиме "будет прекрасным, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов".
Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.
Отметим, статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях.