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Франция и Британия подписали соглашение по миграции | Фото:19.01 09:08   MIGnews.com

Франция и Британия подписали соглашение по миграции

Правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о пограничном контроле, направленное на противодействие нелегальной миграции.

Об этом в пятницу, 19 января сообщает France24.

Документ в четверг, 18 января, подписали министры внутренних дел двух стран Жерар Колон и Эмбер Радд в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в городе Сандхерст, передает телеканал.

Отметим, договор стал дополнением к соглашению Ле Туке, заключенному между сторонами в 2003 году, оно определяет принципы британского пограничного контроля на французской стороне пролива Ла-Манш.

"Президент Макрон и я подтвердили сегодня, что Великобритания и Франция будут оставаться приверженными принципам долгосрочного соглашения Ле-Туке, согласно которому Великобритания может осуществлять полноценные пограничные проверки на территории Франции", - подчеркнула Мэй.

Согласно договору, Лондон выделит дополнительные 44 миллиона фунтов стерлингов (50 млн евро) на борьбу с миграционной проблемой в Кале, где находиться стихийный лагерь нелегалов.

Общая сумма средств, переданных Лондоном Парижу для укрепления мер пограничной безопасности с того момента, как в 2016 году возле Кале был снесен стихийный лагерь мигрантов "Джунгли", превысила 150 млн фунтов стерлингов (около 170 млн евро).

Ранее Макрон пообещал ужесточить миграционную политику и не допустить появления новых лагерей нелегалов на территории Франции.
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