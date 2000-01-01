19.01 09:08 MIGnews.com

Франция и Британия подписали соглашение по миграции

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Правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о пограничном контроле, направленное на противодействие нелегальной миграции.Об этом в пятницу, 19 января сообщает France24.Документ в четверг, 18 января, подписали министры внутренних дел двух стран Жерар Колон и Эмбер Радд в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в городе Сандхерст, передает телеканал.Отметим, договор стал дополнением к соглашению Ле Туке, заключенному между сторонами в 2003 году, оно определяет принципы британского пограничного контроля на французской стороне пролива Ла-Манш."Президент Макрон и я подтвердили сегодня, что Великобритания и Франция будут оставаться приверженными принципам долгосрочного соглашения Ле-Туке, согласно которому Великобритания может осуществлять полноценные пограничные проверки на территории Франции", - подчеркнула Мэй.Согласно договору, Лондон выделит дополнительные 44 миллиона фунтов стерлингов (50 млн евро) на борьбу с миграционной проблемой в Кале, где находиться стихийный лагерь нелегалов.Общая сумма средств, переданных Лондоном Парижу для укрепления мер пограничной безопасности с того момента, как в 2016 году возле Кале был снесен стихийный лагерь мигрантов "Джунгли", превысила 150 млн фунтов стерлингов (около 170 млн евро).Ранее Макрон пообещал ужесточить миграционную политику и не допустить появления новых лагерей нелегалов на территории Франции.