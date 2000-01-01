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Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда | Фото:19.01 09:42   MIGnews.com

Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли участие в мероприятии в Болливуде (Мумбаи), на котором присутствовали руководители индустрии, продюсеры, режиссеры и известные актеры, среди которых: Амитабх Баччан, Каран Джохар, Айшвария Рай Баччан, Вивек Оберой и Сара Али Хан.
Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда | Фото:
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на мероприятии:

"Развитие Болливуда – это часть развития Индии как мировой державы. Этот процесс идет рука об руку со становлением Израиля как мировой технологической державы не только в области информационных технологий, сельского хозяйства, медицины, в космосе или кибериндустрии, но и в искусстве. В цифровой век существуют неограниченные возможности для творчества. Я думаю, если мы объединим усилия, произойдет волшебство. Мы сможем сделать то, что трудно себе представить. Такие вещи происходят быстро. Мы это знаем, и вы это знаете. Давайте работать вместе.
Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда | Фото:
То, что я вижу в Индии, - это творчество, изобретательность, решимость, которые проявляет премьер-министр Моди, мой дорогой друг и партнер. Мы хотим идти в будущее вместе с вами. Мы верим в вас, мы верим в Болливуд. Мы верим в Индию, мы верим в отношения между Индией и Израилем.
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Я хочу, чтобы эти отношения складывались, чтобы каждый индиец и каждый израильтянин знал о прекрасной дружбе между нашими странами.
Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда | Фото:
Так, у меня есть идея: одна из самых виральных фотографий в истории была сделана на церемонии вручения премии "Оскар", когда несколько знаменитостей, в том числе Брэд Питт, сделали общее селфи.
Нетаниягу встретился в Мумбаи со звездами Болливуда | Фото:
Мне бы хотелось, чтобы присутствующие здесь звезды Болливуда, а также режиссеры и продюсеры присоединились ко мне для селфи, чтобы миллионы людей смогли увидеть прекрасную дружбу между нашими странами".
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