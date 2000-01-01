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Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год | Фото: Thinkstock19.06 11:28   MIGnews.com

Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год

Санкции Европейского союза против Крыма и Севастополя были продлены еще на год, объявили в Совете Евросоюза 19 июня. Соответствующее решение приняли в понедельник главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе.

"Ограничительные меры против Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2018 года", - говорится в заявлении пресс-службы.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя продлены на год без обсуждения. Соответствующее политическое решение было согласовано 6 июня на встрече послов 28 стран ЕС в Брюсселе. Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

Также в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.
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