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Нетаниягу `наехал` на Либермана из-за расширения Калькильи | Фото: Хаим Цах, GPO19.06 12:11   MIGnews.com

Нетаниягу "наехал" на Либермана из-за расширения Калькильи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обвинил министра обороны Авигдора Либермана в том, что в ходе обсуждения плана расширения арабского города Калькилья в прошлом году тот не предоставил правительству полную информацию о всех потенциальных последствиях этой инициативы.

В заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства 19 июня, было опровергнуто утверждение Нетаниягу о том, что он вообще не помнит, чтобы Кабмин обсуждал данный план.

"Он лишь сказал, что не помнит, чтобы озвучивался тот факт, что план будет включать 14 тысяч новых квартир", - сказано в документе.

В то же время, в канцелярии не стали опровергать сообщения о том, что премьер планировал пересмотреть представленный план с целью его дальнейшего осуществления и реализации.

Нетаниягу `наехал` на Либермана из-за расширения Калькильи

Отмечается также и то, что протоколы заседаний правительства подтверждают версию премьер-министра (сами же протоколы к заявлению прилагать в пресс-службе Нетаниягу не стали).

Очевидно, таким образом Нетаниягу хотел переложить на Либермана ответственность за отказ от намерений построить тысячи новых палестинских домов в Калькилье.
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