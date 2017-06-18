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Мы устали от сионистов: Флаги `Хизбаллы` в центре Лондона 19.06 12:19   MIGnews.com

Мы устали от сионистов: Флаги "Хизбаллы" в центре Лондона

В Лондоне, в рамках празднований “Дня аль-Кудс” состоялся антиизраильский марш протеста.




Участники протестовали в связи с “израильскими преступлениями против человечности”.

Крупные силы полиции охраняли примерно 800 участников демонстраци. Демонстранты несли лозунги “Мы все “Хизбалла” - бойкотируйте Израиль”, “Свободу Палестине”,

В мероприятии принимали участие религиозные еврейские экстремисты из фракции Нетурей Карта. Они шли среди плакатов “Мы устали от раввинов”, “Мы сыты по горло сионистами”, “Нам надоели синагоги”.

20 тысяч жителей Лондона подписали петицию с требованием запретить марш, но мэр Лондона Садик Хан отверг ее, заявив, что у него “нет достаточных полномочий”.
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