19.06 06:43 MIGnews.com

Выборы во Франции: триумф Макрона, провал Ле Пен

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Согласно экзитполам, созданная всего год назад партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" уверенно побеждает во втором туре парламентских выборов и получает большинство мест в Национальном собрании.Три экзитпола предсказывают, что партия "Вперед, республика!" вместе с ее союзником - центристской партией "Демократическое движение" - набирают от 355 до 425 мест в нижней палате французского парламента.Это меньше, чем ожидали некоторые политологи, предсказывавшие еще более решительную победу Макрона. Всего в Национальном собрании - 577 мест.Тем не менее, если эти предсказания оправдаются, Эммануэль Макрон получит мандат в парламенте на проведение решительных реформ.Консервативная партия "Республиканцы" и ее союзники могут сформировать самый большой оппозиционный блок - они получат от 97 до 133 мест. Но это существенно меньше, чем 200 мандатов, которыми располагали французские консерваторы в предыдущем составе Национального собрания.Социалисты, находившиеся у власти во Франции последние пять лет, согласно экзитполам получат от 29 до 49 мест - их самый худший результат за всю историю.Впервые в Национальное собрание прошла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Ее ультраправая партия может получить от четырех до восьми мест.